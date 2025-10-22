Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 22.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:42
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekibince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.

        Polis ekibince yapılan aramada, 211 şişe doldurulmuş ve sunuma hazır alkol, 48 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkol, 89 anason aroması, 20 litre etil alkol, 500 gram aktif karbon, alkol yapımında kullanılan huni, ölçü kabı, şırınga ve 6 tüp, ruhsatsız tabanca, 260 mermi ve av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan İ.M'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

