Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı

        Ulaştırma ve lojistik alanında akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:29 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve lojistik alanında akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Troya Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, yerelde üreten, bölgesinde güçlenen, küreselde söz sahibi olan bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi.

        Ulaştırma ve lojistiğin dünyanın can damarları olduğunu ifade eden Boyraz, şöyle konuştu:

        "Son 23 yılda ülkemizde yapılan tarihi dönüşümlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kara yollarından demir yollarına, limanlardan havalimanlarına, haberleşme altyapısından lojistik ağlarına kadar her alanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan büyük yatırımları hayata geçirdik. Bugün yurt dışında 350'yi aşkın noktaya uçuş gerçekleştiren bir hava yolu ağına, Avrupa'yı, Asya'yı birbirine bağlayan kara ve demir yolu koridorlarına, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan güçlü bir lojistik altyapısına sahibiz. Bu güçlü altyapı ve stratejik coğrafi konum, ülkemizi uluslararası ulaşım koridorlarının da merkezinde yer alan aktör haline getirmiştir."

        Boyraz, Türkiye'nin artık yalnızca bir taşımacılık ülkesi değil, aynı zamanda lojistik üs konumunda olduğunu vurguladı.

        Osman Boyraz, orta koridorun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu Projesi ve Pan Avrupa Koridorları gibi stratejik projelerin, Türkiye'nin küresel lojistik ağlarında rolünü daha da güçlendirdiğine işaret etti.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da bu kongrenin yalnızca bilimsel bir toplantı değil, aynı zamanda bilginin uygulamaya, vizyonun stratejiye dönüştüğü bir paylaşım platformu zemini konumunda olduğunu anlattı.

        İki gün sürecek kongreye, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Renkli boyaları elinden düşürmeyen Hakime teyze evini resim galerisine dönü...
        Renkli boyaları elinden düşürmeyen Hakime teyze evini resim galerisine dönü...
        Çanakkale'de küçükbaş hayvan işletmesindeki yangın söndürüldü
        Çanakkale'de küçükbaş hayvan işletmesindeki yangın söndürüldü
        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret et...
        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, Çanakkale Valisi Toraman'ı ziyaret et...
        Gökçeada'da sağanak su baskınlarına yol açtı; heyelan nedeniyle yol kapandı...
        Gökçeada'da sağanak su baskınlarına yol açtı; heyelan nedeniyle yol kapandı...
        Çanakkale'de balıkçıların ağına 3 tonluk çapa takıldı
        Çanakkale'de balıkçıların ağına 3 tonluk çapa takıldı
        Gökçeada'da kuvvetli sağanak nedeniyle denizin rengi değişti
        Gökçeada'da kuvvetli sağanak nedeniyle denizin rengi değişti