Çanakkale'de "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı

Ulaştırma ve lojistik alanında akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Troya Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, yerelde üreten, bölgesinde güçlenen, küreselde söz sahibi olan bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve lojistiğin dünyanın can damarları olduğunu ifade eden Boyraz, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda ülkemizde yapılan tarihi dönüşümlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kara yollarından demir yollarına, limanlardan havalimanlarına, haberleşme altyapısından lojistik ağlarına kadar her alanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan büyük yatırımları hayata geçirdik. Bugün yurt dışında 350'yi aşkın noktaya uçuş gerçekleştiren bir hava yolu ağına, Avrupa'yı, Asya'yı birbirine bağlayan kara ve demir yolu koridorlarına, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan güçlü bir lojistik altyapısına sahibiz. Bu güçlü altyapı ve stratejik coğrafi konum, ülkemizi uluslararası ulaşım koridorlarının da merkezinde yer alan aktör haline getirmiştir."