        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada ve Bozcaada hattındaki 3 sefere fırtına engeli

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde fırtına nedeniyle 3 sefer iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:34 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:34
        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 15.00'teki seferler yapılamayacak.

        Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.

