Gelibolu'da öğrencilerden Gazze'ye destek kermesi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kermes düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kermes düzenlendi.
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler, okul bahçesinde açılan stantlarda satışa sunuldu.
Etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.