Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da öğrencilerden Gazze'ye destek kermesi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da öğrencilerden Gazze'ye destek kermesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kermes düzenlendi.

        Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler, okul bahçesinde açılan stantlarda satışa sunuldu.

        Etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor
        Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor
        Çanakkale'de 'Nusret-2025' Davet Tatbikatı' başladı
        Çanakkale'de 'Nusret-2025' Davet Tatbikatı' başladı
        Gelibolu'da Musiki Derneği'nden konser
        Gelibolu'da Musiki Derneği'nden konser
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
        Motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Can, 23 gün sonra hayatını kaybetti
        Motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Can, 23 gün sonra hayatını kaybetti
        Rus müzisyen Theremin, dedesinin icadı temassız müzik aleti ile Çanakkale'd...
        Rus müzisyen Theremin, dedesinin icadı temassız müzik aleti ile Çanakkale'd...