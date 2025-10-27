Gelibolu Kolordu Komutanı Özeren'den İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
Gelibolu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ı ziyaret etti.
Ziyarette Aydın, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, projeler ve devam eden çalışmalar hakkında Özeren'e bilgi verdi.
Özeren de eğitim camiasına başarı dileklerinde bulunarak, geleceğin teminatı olan çocukların yetiştirilmesinde büyük emek veren öğretmenlere teşekkür etti.
