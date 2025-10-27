Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Kolordu Komutanı Özeren'den İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret

        Gelibolu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Kolordu Komutanı Özeren'den İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gelibolu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Aydın, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, projeler ve devam eden çalışmalar hakkında Özeren'e bilgi verdi.

        Özeren de eğitim camiasına başarı dileklerinde bulunarak, geleceğin teminatı olan çocukların yetiştirilmesinde büyük emek veren öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'deki Kumkale Limanı renklendirildi
        Çanakkale'deki Kumkale Limanı renklendirildi