Çanakkale'de bıçaklanan kişi öldü

Olay yerinde alkollü olduğu tespit edilen M.K.K. polis ekibine, elindeki kesici aletle husumetlisi olan S.T'yi bıçakladığını bildirdi.

Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi'nde yerde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.