Çanakkale'de bıçaklanan kişi öldü
Çanakkale'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi'nde yerde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerinde alkollü olduğu tespit edilen M.K.K. polis ekibine, elindeki kesici aletle husumetlisi olan S.T'yi bıçakladığını bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen S.T'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Şüpheli polis ekibince gözaltına alındı.
