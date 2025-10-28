Çanakkale'de öğrencilerden Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyaret

Dernek Başkanı Emel Okandan, öğrencilere dernek binasında geçmişe ışık tutan eski eşyalar, el emeği göz nuru işlemeler, kaplar, çanaklar ile geleneksel oya ve dantel örnekleri hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği’ni ziyaret etti.

