        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de öğrencilerden Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyaret

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:25
        Çanakkale'de öğrencilerden Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyaret
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği’ni ziyaret etti.

        Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ilçedeki Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyarette bulundu.

        Dernek Başkanı Emel Okandan, öğrencilere dernek binasında geçmişe ışık tutan eski eşyalar, el emeği göz nuru işlemeler, kaplar, çanaklar ile geleneksel oya ve dantel örnekleri hakkında bilgi verdi.

