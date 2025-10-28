Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu

        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kaçakçılık operasyonlarında 27 adet elektronik sigara ve 220 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:06
        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21-27 Ekim'de icra edilen faaliyetler sonucu, merkez ve Çan ilçesinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

        Operasyonlarda 27 adet elektronik sigara ve 220 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

