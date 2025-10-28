Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21-27 Ekim'de icra edilen faaliyetler sonucu, merkez ve Çan ilçesinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kaçakçılık operasyonlarında 27 adet elektronik sigara ve 220 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

