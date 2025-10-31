Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 insan kaçakçısı, 75 düzensiz göçmen yakalandı, 4 araç ele geçirildi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, zanlının adli işlemleri devam ediyor.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
        Çanakkale'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
        Gelibolu'da Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbika...
        Gelibolu'da Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbika...
        Nusret- 2025 Davet Tatbikatı'nda 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleş...
        Nusret- 2025 Davet Tatbikatı'nda 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleş...
        Çanakkale'de "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenle...
        Çanakkale'de "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenle...
        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'n...
        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'n...
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nı...
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nı...