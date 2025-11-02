Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kömür işletmesindeki işçi ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen, bir işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:28
        Çanakkale'de kömür işletmesindeki işçi ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen, bir işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kulfal köyü yakınlarında bulunan işletmedeki kömür bandında yaşanan iş kazasında Ramazan Dönmez'in (43) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

        Soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Çan Linyit İşletmeleri Kriblaj Tesisleri taşeron firma yetkilisi R.Y. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, Ramazan Dönmez'in cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından Çan İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Olay

        Çan'a bağlı Kulfal köyü yakınlarında bulunan işletmedeki kömür bandında iş kazası meydana gelmiş, işçi Ramazan Dönmez (43) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

