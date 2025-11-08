Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolulu amatör balıkçı 5 kilogramlık kofana yakaladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde amatör balıkçılık yapan 60 yaşındaki Haydar Atay, 5 kilogramlık kofana yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:15
        Gelibolulu amatör balıkçı 5 kilogramlık kofana yakaladı
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde amatör balıkçılık yapan 60 yaşındaki Haydar Atay, 5 kilogramlık kofana yakaladı.

        Marmara Denizi açıklarında oltasını denize bırakan Atay, oltasının beklenmedik şekilde ağırlaştığını fark etti.

        Atay, güçlükle çektiği oltasının ucunda kofana olduğu gördü.

        Haydar Atay, yaptığı açıklamada, kofananın denizlerin en güçlü balıklarından biri olduğunu belirterek, yakaladığı 5 kilogramlık kofanayı balıkçılara verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

