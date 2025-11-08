Gelibolulu amatör balıkçı 5 kilogramlık kofana yakaladı

Haydar Atay, yaptığı açıklamada, kofananın denizlerin en güçlü balıklarından biri olduğunu belirterek, yakaladığı 5 kilogramlık kofanayı balıkçılara verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.