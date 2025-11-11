Çanakkale'de huzur operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 14 bin 90 kişi ile 3 bin 655 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları kapsamında operasyonlar düzenledi.

