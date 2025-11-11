Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de huzur operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de huzur ve asayiş operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 18:46 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:46
        Çanakkale'de huzur operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de huzur ve asayiş operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları kapsamında operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 14 bin 90 kişi ile 3 bin 655 araç sorgulandı.

        Haklarında farklı suçlardan aranması bulunan 58 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 759,86 gram narkotik madde, 53 narkotik içerikli hap, 3 ruhsatsız tabanca, 34 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 113 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bu kişilerden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

