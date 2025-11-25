Habertürk
        Çanakkale Film Festivali 27 Kasım'da başlayacak

        Çanakkale Film Festivali 27 Kasım'da başlayacak

        Çanakkale'de bu yıl ilk kez düzenlenecek Çanakkale Film Festivali 27-29 Kasım'da sinemaseverleri buluşturacak.

        Giriş: 25.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:54
        Çanakkale Film Festivali 27 Kasım'da başlayacak
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Çanakkale Valiliği işbirliği, Gelibolu Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının katkılarıyla hayata geçirilen festivalde her yaşa hitap eden film gösterimleri, söyleşiler ve sergiler üç gün boyunca ücretsiz olacak.

        Çanakkale Kültür Turizm ve Sanat Derneği'nin organize ettiği festival, sinema sanatını, bölgenin kültürel mirasıyla buluşturmayı hedefliyor.

        Çanakkale Film Festivali boyunca birbirinden farklı filmler izleyiciyle buluşacak.

        İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde 28 Kasım'daki gösterimler, sabah seansında çocuklara yönelik animasyon filmi "Mustafa" ile başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

