Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'nün yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından Kolordu binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sonra Soyuak bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından okunan şiirlerin ardından buradaki törenler sona erdi.
Daha sonra düzenlenen "kurtuluş" yürüyüşünün ardından kutlamalar Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.
Halk oyunları gösterisi, Gencer Savaş ve bandosunun gösterisi gerçekleştirildi.
