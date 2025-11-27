Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul'dan Vali Toraman'a ziyaret

        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:06
        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul'dan Vali Toraman'a ziyaret
        Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'de yürütülebilecek işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Vali Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

