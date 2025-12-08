Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de su sorunu protesto edildi

        Çanakkale'ye bağlı Kepez beldesinde içme ve kullanma suyundaki kalite sorunu ile suya yapılacak zam protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de su sorunu protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'ye bağlı Kepez beldesinde içme ve kullanma suyundaki kalite sorunu ile suya yapılacak zam protesto edildi.

        AK Parti Çanakkale Merkez İlçe ve Kepez Belde Teşkilatı öncülüğünde belediye binası önünde yapılan protestoda, "Temiz Kepez, temiz su", "Filtre kahve değil, filtre su içiyoruz", "Kepez bu suyu hak etmiyor", "Zam değil su istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı, "Çamurlu suya zam istemiyoruz" sloganı atıldı.

        Protestoda çamaşır ve bulaşık makinelerinin üzerine pet şişelere doldurulan sular konuldu.

        AK Parti Kepez Belde Başkanı Ömer Candan, yaptığı açıklamada, 2026 yılına girerken halen temiz suya kavuşma derdinde olduklarını ifade etti.

        Evlerde akan suyun tuzlu, çamurlu ve kullanılabilirlikten uzak olmasının yalnızca teknik bir sorun olmadığını aktaran Candan, şöyle devam etti:

        "Bu halkın sağlığını, yaşam kalitesini ve güvenliğini tehdit eden büyük bir ihmal göstergesidir. Kepez halkına layık görülen bu suyu içmek bir yana, duş almak, diş fırçalamak ve temizlik yapmak mümkün değildir. Halkın çamaşır ve bulaşık makineleri, kombileri, suya temas eden tüm eşyaları zarar görmüş, halk maddi ve manevi olarak zarar görmüştür."

        Candan, belediye tarafından suya yüzde 57 oranında zam yapılacağının açıklandığını belirterek, Kepez sakinleri olarak çamurlu ve tuzlu suyu ile hizmet alınamayan bir sisteme yapılan zammı asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de avukat annesini kesici aletle ağır yaraladı
        Çanakkale'de avukat annesini kesici aletle ağır yaraladı
        Türkiye Şampiyonasında Gelibolulu okçulardan Türkiye derecesi
        Türkiye Şampiyonasında Gelibolulu okçulardan Türkiye derecesi
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na "Yılın Akademisyeni Ödülü"
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na "Yılın Akademisyeni Ödülü"
        Ayvacık'ta 66 kaçak yapı yıkıldı
        Ayvacık'ta 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı