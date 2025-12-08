Çanakkale'de su sorunu protesto edildi

Çanakkale'ye bağlı Kepez beldesinde içme ve kullanma suyundaki kalite sorunu ile suya yapılacak zam protesto edildi.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe ve Kepez Belde Teşkilatı öncülüğünde belediye binası önünde yapılan protestoda, "Temiz Kepez, temiz su", "Filtre kahve değil, filtre su içiyoruz", "Kepez bu suyu hak etmiyor", "Zam değil su istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı, "Çamurlu suya zam istemiyoruz" sloganı atıldı.

Protestoda çamaşır ve bulaşık makinelerinin üzerine pet şişelere doldurulan sular konuldu.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Ömer Candan, yaptığı açıklamada, 2026 yılına girerken halen temiz suya kavuşma derdinde olduklarını ifade etti.

Evlerde akan suyun tuzlu, çamurlu ve kullanılabilirlikten uzak olmasının yalnızca teknik bir sorun olmadığını aktaran Candan, şöyle devam etti:

"Bu halkın sağlığını, yaşam kalitesini ve güvenliğini tehdit eden büyük bir ihmal göstergesidir. Kepez halkına layık görülen bu suyu içmek bir yana, duş almak, diş fırçalamak ve temizlik yapmak mümkün değildir. Halkın çamaşır ve bulaşık makineleri, kombileri, suya temas eden tüm eşyaları zarar görmüş, halk maddi ve manevi olarak zarar görmüştür."