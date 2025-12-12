Çanakkale'de sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması için çevrim içi başvuru hizmeti

Çanakkale Belediyesi, sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması amacıyla çevrim içi başvuru hizmeti sunmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların üremesinin kontrol altına alınması ve hayvan refahının artırılması amacıyla yürütülen bu hizmete, belediyenin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar, randevu takvimi bölümünde belediye tarafından belirlenen tarih ve kontenjanlar arasından kendilerine uygun günü seçebilecek.

Başvurular, klinik yoğunluğuna ve öncelik durumuna göre değerlendirilecek.

Form onaylandıktan sonra randevu durumu başvuru sahiplerine bildirilecek.