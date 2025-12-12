Çanakkale'deki "Kalpli Göl"ün güvenliği jandarmaya emanet

Açıklamada, "Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca, Ezine ilçesi Dalyan köyünde bulunan ve Kalpli (Pembe) Göl'ün korunması ile ziyaretçilerin güvenliği amacıyla bölgede düzenli devriye faaliyetleri yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanında yer alan, 2-3 metre derinliğindeki "Pembe Göl"ün, dünyada bu renkteki 8 gölden biri olduğu hatırlatıldı.

