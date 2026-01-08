Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:37
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

        Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

        Bu arada Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

