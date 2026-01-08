Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'de meyve üreticileri keşkek ikramında bulundu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, vatandaşlara keşkek ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de meyve üreticileri keşkek ikramında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, vatandaşlara keşkek ikramında bulundu.

        Çarşı Meydanı'ndaki tarihi Çınaraltı Kahvehanesi'nde düzenlenen programa, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, CHP İlçe Başkanı Şükrü Aldemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun ve vatandaşlar katıldı.

        Programda katılımcılara keşkek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor (2)
        Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor (2)
        Çanakkale boğaz hattında feribot seferleri yeniden başladı
        Çanakkale boğaz hattında feribot seferleri yeniden başladı
        Gelibolu'da Verem Haftası kapsamında SODAM kursiyerlerine eğitim verildi
        Gelibolu'da Verem Haftası kapsamında SODAM kursiyerlerine eğitim verildi
        Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle kapatıldı, feribot seferleri durdu, dev...
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle kapatıldı, feribot seferleri durdu, dev...
        Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatı...
        Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatı...