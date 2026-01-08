Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Verem Haftası kapsamında SODAM kursiyerlerine eğitim verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu İlçenin Sağlık Müdürlüğü ekipleri, SODAM kursiyerlerine 79. Verem Haftası kapsamında eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:57
        Gelibolu'da Verem Haftası kapsamında SODAM kursiyerlerine eğitim verildi
        Çanakkale’nin Gelibolu İlçenin Sağlık Müdürlüğü ekipleri, SODAM kursiyerlerine 79. Verem Haftası kapsamında eğitim verdi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri, “79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” çerçevesinde Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

        Eğitimde verem hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi üzerinde durulurken, katılımcılara broşürler dağıtıldı ve soru-cevap bölümüyle farkındalık pekiştirildi.

        Yetkililer, toplum sağlığının korunmasında bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı gruplara yönelik sürdürüleceğini belirtti.

        Etkinlik sonunda kursiyerler, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, edindikleri bilgilerin hem kendi yaşamlarında hem de çevrelerinde fark yaratacağını ifade etti.

