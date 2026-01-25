Habertürk
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Giriş: 25.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:22
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.


        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Öte yandan, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

