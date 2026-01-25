Habertürk
        Lapseki Şoförler Odası Başkanı Hasan Gök güven tazeledi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şoförler Odası Başkanlığına Hasan Gök yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:12 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:12
        Lapseki Şoförler Odası Başkanı Hasan Gök güven tazeledi
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şoförler Odası Başkanlığına Hasan Gök yeniden seçildi.


        Lapseki Belediyesi Kadınlar Konağı'nda düzenlenen ve üç adayın yarıştığı olağan genel kurulda, odaya kayıtlı 213 üyeden 197'si oy kullandı.

        Mevcut başkan Hasan Gök'ün 87, Murat Dalkıran'ın 78, Zafer Temel'in ise 31 oy aldı genel kurulda bir oy geçersiz sayıldı.


        Güven tazeleyen Gök, yaptığı konuşmada, Lapseki Şoförler Odası'na kuruluşundan bu güne hizmet etmiş olan başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


        Gök başkanlığındaki yönetim kurulunda Kemal Çapkın, İsmet Ülker, Mehmet Avcı, İsmail Efe, İlhan Demir ve Alişah Ahmet Şahin yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

