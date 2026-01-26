Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de taksiciler göçmen kaçakçılığı konusunda bilgilendirildi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri taksicilere, göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verdi.

        Giriş: 26.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:08
        Çanakkale'de taksiciler göçmen kaçakçılığı konusunda bilgilendirildi
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri taksicilere, göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Küçükkuyu otogarlarında Taksiciler Esnaf Odasına kayıtlı taksi şoförlerine yönelik toplantı düzenledi.

        Jandarma ekipleri toplantıda, taksi şoförlerine göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verirken, yabancı uyrukluların araçlara alınması konusunda dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

