        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 15 firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası 15 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:52
        Çanakkale'de 15 firari hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası 15 firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 12-18 Ocak'ta 59 bin 474 kişi ve 47 bin 924 araç sorgusu yapıldı, 104 aranan şahıs ve 15 araç yakalandı.


        JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan 35 şüphelinin ifadesi alındı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

