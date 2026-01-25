Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı "Yıldırım", Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.30 sıralarında giriş yaptı.


        "Yıldırım", Boğazı geçişi sırasında "Dur Yolcu" yazısı önünde Çanakkale'yi selamladı.

        Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım"a, Boğaz'ı geçişi sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "KIYEM-6", "TÜRKELİ" römorkörü ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.


        "Yıldırım"ın, Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Yıldırım derin deniz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Yıldırım derin deniz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ÇOMÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı'nda yeni dönem kayıtları başladı
        ÇOMÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı'nda yeni dönem kayıtları başladı
        Türk sondaj gemisi Yıldırım Çanakkale Boğazı'ndan geçti Yıldırım, Karadeniz...
        Türk sondaj gemisi Yıldırım Çanakkale Boğazı'ndan geçti Yıldırım, Karadeniz...
        Çanakkale'de "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı
        Çanakkale'de "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybetti, ulaşım normale döndü (3)
        Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybetti, ulaşım normale döndü (3)
        Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı
        Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı