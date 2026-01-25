Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı'nda yeni dönem kayıtları başladı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü'nün yeni dönem yüzme kursu kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:22 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:22
        ÇOMÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı'nda yeni dönem kayıtları başladı
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü'nün yeni dönem yüzme kursu kayıtları başladı.


        Kulüpten yapılan açıklamada, üniversitenin Dardanos Yerleşkesi Yüzme Havuzu'nda başlayacak kursa, 2021 doğumlulardan (5 yaş) itibaren sporcu kabul edileceği belirtildi.

        ÇOMÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı'nda çocukların yalnızca yüzme eğitimi almayacağı, bilişsel, sosyal ve hareket gelişimlerinin bir bütün olarak destekleneceği ifade edilen açıklamada, eğitimlerin alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütüleceği aktarıldı.

        Yeni dönem programının haftada iki gün olacak şekilde planlandığı belirtilen açıklamada, eğitim süreci boyunca sporculara yönelik doktor kontrolleri, diyetisyen takibi, atletik performans ölçümleri ve Sporcu Ailesi Eğitimleri'nin gerçekleştirileceği kaydedildi.


        Havuza giriş ücretinin eğitim programına dahil olduğu aktarılan açıklamada, antrenmanların cumartesi ve pazar günleri yapılacağı belirtildi.


        Yaş gruplarına göre ders saatlerinin 2021 doğumlular için 13.00, 2020 doğumlular için 14.00, 2019 doğumlular için 15.00, 2018–2017 doğumlular için 16.00, 2016–2015–2014 doğumlulardan oluşan karma grup için 17.00, yetişkin grubu için ise 18.00 olarak belirlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, yeni dönem kayıtlarının 7 Şubat'ta sona ereceğini, kontenjanların sınırlı olması nedeniyle ailelerin başvurularını erken yapmaları gerektiğini vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

