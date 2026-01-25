Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı

        Çanakkale'deki şehit aileleri ve gaziler, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'deki şehit aileleri ve gaziler, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenledi.

        Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Çanakkale Şubesi, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şubesi, Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi üyeleri, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü dolayısıyla Kordonboyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde toplandı.

        Şehit aileleri ve gaziler ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa kalkan eller kırılsın" sloganları atarak, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Katılımcılar daha sonra Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılay, burada yaptığı açıklamada, geceleri uykusunu cephelerde bırakan bir subayın, aylarca sınır ötesinde, dağlarda görev yaparken çocuklarıyla birlikte sağ salim dönsün dile dualarla bekleyen bir gazi eşi olduğunu dile getirdi.

        Bayrak için can verenlerin geride bıraktıklarının sahipsiz olmadığını ifade eden Kızılay, "Şehit çocukları yalnız değildir, gaziler yalnız değildir. Bu millet, bu bayrağına uzanan her eli tarih boyunca kırmasını bilmiştir. Bugün de bilmektedir. Bu bayrağın onurunu son nefesimize kadar savunacağız." dedi.

        Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan da bu bayrağı kolay zamanlarda değil, Güneydoğu'nun dağlarında, sınır ötesi operasyonlarda canları pahasına koruduklarını vurgulayarak, "Terörün kurşunuyla yaşamaya mahkum edilmiş yüzlerce gaziden biri olarak söylüyorum bu bayrak yere düşmez, çiğnenemez, susturulamaz." diye konuştu.

        Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir de kendisinin de bir şehit kardeşi olduğunu belirterek, "Şehit kanıyla sulanmış bu bayrak indirilir mi? Yakılır mı? Ayaklar altına alınır mı? Bu millet tarih boyunca bayrağına el uzatana haddini bildirmiştir. Bayrağa uzanan eller kırılsın değil, bayrağa uzanan eller durdurulsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamaların ardından Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan ile yanındaki birkaç kişi, aynı saatlerde "Rojava'nın Yanındayız" açıklamasının yapılacağı DEM İl Başkanlığı binasına gitmek istedi.

        Bu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Arslan ve beraberindekileri ikna ederek, il başkanlığına gitmelerini engelleyerek olası bir gerginliği önledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybetti, ulaşım normale döndü (3)
        Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybetti, ulaşım normale döndü (3)
        Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı
        Sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı
        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı (2)
        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı (2)
        1915 Çanakkale Köprüsü sisler içinde mest etti
        1915 Çanakkale Köprüsü sisler içinde mest etti
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı