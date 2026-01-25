Çanakkale'de "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı

Çanakkale'deki şehit aileleri ve gaziler, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenledi.



Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Çanakkale Şubesi, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şubesi, Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi üyeleri, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü dolayısıyla Kordonboyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde toplandı.



Şehit aileleri ve gaziler ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa kalkan eller kırılsın" sloganları atarak, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Katılımcılar daha sonra Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılay, burada yaptığı açıklamada, geceleri uykusunu cephelerde bırakan bir subayın, aylarca sınır ötesinde, dağlarda görev yaparken çocuklarıyla birlikte sağ salim dönsün dile dualarla bekleyen bir gazi eşi olduğunu dile getirdi.



Bayrak için can verenlerin geride bıraktıklarının sahipsiz olmadığını ifade eden Kızılay, "Şehit çocukları yalnız değildir, gaziler yalnız değildir. Bu millet, bu bayrağına uzanan her eli tarih boyunca kırmasını bilmiştir. Bugün de bilmektedir. Bu bayrağın onurunu son nefesimize kadar savunacağız." dedi.



Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan da bu bayrağı kolay zamanlarda değil, Güneydoğu'nun dağlarında, sınır ötesi operasyonlarda canları pahasına koruduklarını vurgulayarak, "Terörün kurşunuyla yaşamaya mahkum edilmiş yüzlerce gaziden biri olarak söylüyorum bu bayrak yere düşmez, çiğnenemez, susturulamaz." diye konuştu.



Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir de kendisinin de bir şehit kardeşi olduğunu belirterek, "Şehit kanıyla sulanmış bu bayrak indirilir mi? Yakılır mı? Ayaklar altına alınır mı? Bu millet tarih boyunca bayrağına el uzatana haddini bildirmiştir. Bayrağa uzanan eller kırılsın değil, bayrağa uzanan eller durdurulsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Açıklamaların ardından Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan ile yanındaki birkaç kişi, aynı saatlerde "Rojava'nın Yanındayız" açıklamasının yapılacağı DEM İl Başkanlığı binasına gitmek istedi.



Bu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Arslan ve beraberindekileri ikna ederek, il başkanlığına gitmelerini engelleyerek olası bir gerginliği önledi.



