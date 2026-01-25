Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak.
Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.