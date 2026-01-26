Anne ve baba adayları doğuma gebe okulunda hazırlanıyor

ÇİĞDEM ALYANAK - SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ücretsiz hizmet veren gebe okulu, anne ve baba adaylarını doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor.



Gebe okulunda anne adaylarına, uzman sağlık personeli tarafından gebelikten doğum sonrasına kadar uzanan süreçte bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir annelik deneyimi kazandırmak amacıyla kapsamlı eğitim veriliyor.



Kadın doğum uzmanı, çocuk uzmanı, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve ebeler, eğitimlerde doğuma hazırlık, normal doğum süreci, nefes egzersizleri, emzirme, yenidoğan bakımı, anne ruh sağlığı ve lohusalık dönemi gibi konuları ele alarak anne adaylarına rehberlik ediyor.



Burada verilen eğitimlerle anne adaylarının doğum korkusu ve kaygılarının azaltılması, normal doğuma yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.



Anne adaylarıyla birlikte eğitimlerin bazı bölümlerine katılan baba adayları da yenidoğan bakımı, gebelik ve lohusalık sürecinde eşe verilmesi gereken destekler konusunda bilinçlendiriliyor.



- "Anne adayları bilinçleri arttıkça daha rahat doğuma giriyorlar"



Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit, AA muhabirine, 2016'da sınıf olarak hizmet vermeye başlayan gebe okulunun resmi olarak 2019 yılında kurulduğunu söyledi.



Bu yıl şimdiye kadar 180 anne adayının gebe okuluna kayıt yaptırdığını aktaran Yiğit, geçen yıl 1095 gebeye eğitim verdiklerini, 2019 yılından bu yana ise 4 bin 706 kadının eğitimlerden yararlandığını kaydetti.



Gebe okulu eğitmeni 36 yıllık ebe Sezer Şişman da anne adaylarının gebelik, doğum, lohusalık, yenidoğan bebek bakımı, emzirme, egzersiz gibi ana başlıklardaki eğitimleri tamamladığını ve böylece kafalarındaki soru işaretlerini bitirerek doğuma girdiklerini anlattı.



Kadın doğum uzmanı tarafından gebeliğin tespit edilmesinin ardından gebe okulu kayıtların başladığını ve hamilelik haftasına göre eğitime katılım sağlandığını aktaran Şişman, buraya gelen anne adaylarının bilinçleri arttıkça daha özgüvenli, kendilerinden daha emin ve daha rahat şekilde doğuma girdiklerini gözlemlediklerini vurguladı.



- "Anne adaylarının ağrıyla baş etme becerileri artıyor"



Eğitmen ebe Gülçin Kanbur, anne adaylarının korkularını, endişelerini, kaygılarını gidermeyi hedeflediklerini, bu haliyle doğum hikayelerinin daha da güzelleştiğini dile getirdi.



Gebelikte psikolojik desteğin de önemine dikkati çeken Kanbur, "Korku, endişe, kaygı giderildiği zaman gebelerimiz kendilerine güvenle hastanemize başvuruyor, süreç daha güzel ilerliyor ve olumlu dönüşler alıyoruz. Anne adaylarının aldıkları gebelik egzersizleri eğitimleri sayesinde ağrıyı yönetme şekilleri değişiyor, ağrıyla baş etme becerileri artıyor." dedi.



Kanbur, gebe okulunun uzun vadedeki katkısının ise doğumdan sonraki süreçte ortaya çıktığını belirterek, emzirme ve lohusalık eğitimleri sayesinde annelerin "Bebeğime yetebilir miyim?", "Acaba sütüm yetiyor mu?", "Besleyebiliyor muyum?", "Doyuyor mu?" gibi kaygılarının giderildiğini aktardı.



Anne adayı ortodonti uzmanı Özge Çelik Güler ise doktorunun yönlendirmesi üzerine gebe okuluna katılmaya karar verdiğini aktararak, "Gebe okulunda, hamileliğin doğal bir süreç olduğunu, yapılması gerekenleri yaptıkça sürecin daha konforlu geçeceğini öğrenmek benim için çok iyi oldu. Anne adaylarına ev ve iş düzenlerine göre buraya gelip kendilerine ve bebeklerine zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.



- "En büyük katkısı, doğru bilgiyi doğru kişilerden almak"



Hamileliğinin 31'inci haftasında olan grafik tasarımcı Nurgül Özden de internette gebelik süreciyle ilgili farklı farklı bilgiler gördüğünü, en doğru bilginin gebe okulundaki doktorlar ve ebelerde olacağına inandığı için eğitimlere katılmaya karar verdiğini söyledi.



Eşinin de bu eğitimler konusunda kendisini desteklediğini anlatan Özden, şunları kaydetti:



"Normal doğum konusunda korkum vardı. Eğitimlerin başındayım ama normal doğuma olan teşvikler, doktorların rahatlatıcı sözleri, broşürlerdeki rahatlatıcı ifadeler bile korkumu azaltmaya yetti. Gebe okulunda aldığım egzersiz hareketleri günlük hayatımı bile olumlu yönde etkiledi. Evde kısıtlı hareketler yapıyordum. Buradaki egzersizlere katılarak evde kendimi ve bebeğimi riske atmayacak hareketler yapmaya başladım ve kendimi kastığım hareketlerin aslında normalde yapılması gerektiğini fark ettim. Hem benim hem de bebeğin fazla kilo almaması açısından olumlu bir etki sağladı. Gebe okulunun anne adaylarına en büyük katkısı, doğru bilgiyi doğru kişilerden almak, yaygın olan bir çok bilginin yanlış olduğundan emin olmak. Anne adaylarına buraya katılmalarını tavsiye ederim. Benim yaşıma yakın gebelere özellikle tavsiye ediyorum çünkü panik oluyoruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Buradaki ortam çok rahatlatıcı."







