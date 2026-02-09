Habertürk
        Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:46
        Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Koruoba köyünün sakinleri, bir kişinin deniz kenarındaki kayalıklarda hareketsiz yattığını gördü.

        Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Cesedin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.






