Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Biga'da "İstişare ve Güç Birliği Toplantısı" düzenlendi

        –Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Biga İstişare ve Güç Birliği Toplantısı"nda meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek ilçenin vizyon projelerini ve çözüm bekleyen sorunlarını ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga'da "İstişare ve Güç Birliği Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen “Biga İstişare ve Güç Birliği Toplantısı”nda meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek ilçenin vizyon projelerini ve çözüm bekleyen sorunlarını ele aldı.

        Biga TSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ve Ankara nezdinde takibi yapılacak yatırımlar değerlendirildi.

        Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, ilçenin tüm dinamiklerini bir araya getiren bir “irade masası” oluşturduklarını belirterek, oda ve borsaların yalnızca evrak düzenleyen kurumlar olmadığını, kent adına etkin bir lobi faaliyeti yürütmeleri gerektiğini vurguladı.

        Doğan, “Biga’nın suyuyla, okuluyla, yoluyla ilgileniyoruz çünkü Biga’nın geleceğini etkileyecek her karar bu masanın konusudur. Projelerimizi Ankara’da güçlü şekilde anlatmak için güç birliği yapıyoruz. Artık Ankara’ya ayrı ayrı değil, ‘Biga Heyeti’ olarak tek ses halinde gideceğiz.” dedi.

        Toplantıda, Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Konteyner ve Yat Limanı, Biga Organize Sanayi Bölgesi genişleme sahası, demir yolu projesi, Biga Fuarı, indirimli alışveriş günleri ve 3. Sanayi Sitesi yatırımları detaylı şekilde değerlendirildi.

        Eğitim ve sosyal yaşam başlığında ise tematik lise, güzel sanatlar lisesi, veterinerlik fakültesi ve hayvan hastanesi, Biga OSB Meslek Yüksekokulu, Esentepe İlkokulu, kapalı spor salonu ve Bigaspor Çavuşköy tesis projesi gibi yatırımlar masaya yatırıldı.

        Ayrıca Biga Ağır Ceza Mahkemesi binası, araç muayene istasyonunun ilçeye kazandırılması, coğrafi işaretli ürünler ve “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni” planlamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Tarım ve hayvancılık sektörünün de gündeme geldiği toplantıda, kuraklık riski ve su yönetimi kapsamında Uzunalan Barajı Projesi’nin önemi vurgulandı. Üreticilerin desteklenmesi, şap hastalığı sonrası hayvan pazarının durumu ve alternatif tarım ürünlerine yönelim konuları da ele alındı.

        Toplantıya, Biga TSO Başkanı Şadan Doğan’ın yanı sıra Biga Ticaret Borsası, Ziraat Odası, esnaf ve sanatkâr odaları ile çeşitli kooperatif ve dernek başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren zanlı ağırlaştırılmış mü...
        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren zanlı ağırlaştırılmış mü...
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Gökçeada'daki tiyatro oyunları ilgiyle izlendi
        Gökçeada'daki tiyatro oyunları ilgiyle izlendi
        Gelibolu'da Korkma Gençliğin Ruhu Burada Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı
        Gelibolu'da Korkma Gençliğin Ruhu Burada Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı
        Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi'nden ortaklara tekne bakım malzemesi desteğ...
        Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi'nden ortaklara tekne bakım malzemesi desteğ...