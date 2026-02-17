Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:11
        Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi üzerine kordon boyu sular altında kaldı.

        Bazı vatandaşların su basması nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.

        Küçükkuyu Belediyesi de suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

        Ayvacık Belediyesi ise şiddetli yağmur sebebiyle dere yataklarından uzak durulması için anons yaparak uyarıda bulundu.

