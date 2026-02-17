Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi.



Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi üzerine kordon boyu sular altında kaldı.



Bazı vatandaşların su basması nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.



Küçükkuyu Belediyesi de suların tahliyesi için çalışmalara başladı.



Ayvacık Belediyesi ise şiddetli yağmur sebebiyle dere yataklarından uzak durulması için anons yaparak uyarıda bulundu.

