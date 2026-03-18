        Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri başladı

        Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen “Çanakkale Geçilmez” yazılı altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı.

        Güler'in altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağının göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende, Çanakkale Boğazı'nda demirli "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

        Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Erin Morriss, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Timothy Hawley, Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Albay Jim Torbet, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope​​​​​​​ ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

