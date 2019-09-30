Sırtındaki çantada taş bulunan ceset, üniversiteli Yusuf'un çıktı

ÇANAKKALE'de Kepez sahilinde, balıkçılar tarafından denizde bulunan cesedin, üniversite öğrencisi Yusuf Ş.'ye (20) ait olduğu belirlendi.

Kepez beldesi sahilinde, dün öğlen saatlerinde avlanan balıkçılar suda bir erkek cesedi gördüklerine dair Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Yusuf Ş.'nin sırtında ise içi taşla dolu bir çanta bulundu. Polis, gencen üzerinden çıkan cep telefonunu incelemeye aldı. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu soruşturuluyor.

Cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Yusuf Ş.'nin, bu yıl kayıt yaptırdığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'ndeki eğitimi için birkaç gün önce memleketi Mersin'den geldiği öğrenildi. Yusuf Ş.'nin Mersin'deki ailesi ise bir süredir kendisinden haber alamadıklarını söyledikleri oğullarının ölüm haberiyle yıkıldı.



ÇANAKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:28

AKŞAM 19:06

YATSI 20:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.