Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan tüm Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi ön görülen fırtına sebebiyle GeyikliBozcaada hattında Bozcaada'dan kalkacak olan 18.00 seferinin saat 17.00'ye; Geyikli'den ise 19.00 seferinin saat 18.00'e çekildiği açıklandı. GökçeadaKabatepe hattında ise Gökçeada'dan kalkacak olan 18.00 seferi saat 17.00'ye; Kabatepe'den ise 20.00 seferi saat 19.00'a çekildi.

Beklenen fırtına sebebiyle yarın GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hattında planlanan tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan ÇanakkaleEceabatKilitbahir hattında ise feribot seferleri aksamadan devam ediyor.

ÇANAKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

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