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Şiddetli fırtına sebebiyle Gökçeada'da okullar tatil edildi

İHA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde şiddetini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Şiddetli fırtına sebebiyle Gökçeada'da okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde şiddetini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası Gökçeada'da hayatı felç etti. Saatte hızı 110 kilometreye kadar ulaşan fırtına sebebiyle ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği açıklandı. İlçe kaymakamlığından edinilen bilgilere göre; yarın da okulların tatil edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

ÇANAKKALE

06 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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