Hazine destekli kredi faiz oranları yüzde 4,5'e düştü

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Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman yeni kullandırılacak kredilerde hazine faizi destekli kredi faiz oranlarının yüzde 4,5'e düştüğünü söyledi.

Başkan Teoman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kooperatifimiz kefaletiyle 6 Ocak tarihinden itibaren yeni kullandırılacak krediler için hazine faiz destekli kredi faiz oranı yıllık yüzde 4,5 olarak uygulanacaktır. 6 Ocak tarihinden önce kullandırılmış kredilerde vade sonuna kadar 4 Kasım 2019 tarihinde uygulanmaya başlayan yüzde 6 faiz oranı uygulanacaktır. Mevcut kredi riskinin kapatılarak ilave kredi kullanımının talep edilmesi halinde mevcut riskin kapatılmasını müteakip asgarî 2 iş günü sonra yeni kullanım yapılabilecektir" dedi.

ÇANAKKALE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:59

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