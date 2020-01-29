Çanakkale'de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, park halinde bulunan ve şüphe üzerine aranan 9 kişilik panelvan aracın içinden 22 yabancı uyruklu mülteci çıktı.

Ayvacık Bölge Trafik ekipleri tarafından orman deposu mevkiinde park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araçta şüphe üzerine arama yapıldı. 9 kişilik araç içerisinde 22 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu mültecilerin Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeyi planladıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonrası mültecilerin tamamı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Mülteciler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.

ÇANAKKALE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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