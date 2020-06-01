Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ilçede oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 105,28 gram metamfetamin, 51,85 gram sentetik kannabinoid, 6 ecstasy, 1,45 gram skunk maddesi ile mouse şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.B. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-01 10:24:10<br>

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