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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

DHA

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ilçede oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 105,28 gram metamfetamin, 51,85 gram sentetik kannabinoid, 6 ecstasy, 1,45 gram skunk maddesi ile mouse şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele...

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ilçede oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 105,28 gram metamfetamin, 51,85 gram sentetik kannabinoid, 6 ecstasy, 1,45 gram skunk maddesi ile mouse şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.B. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-01 10:24:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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