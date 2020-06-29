Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde, Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; ‘TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda; 2 paket halinde 230,33 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong (uyuşturucu kullanılan aparat) ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de serbest kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.