Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)EGE Denizi'nde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.41 sıralarında, Ege Denizi'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 43,58 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-07-25 00:22:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.