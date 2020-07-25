Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)EGE Denizi'nde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.41 sıralarında, Ege Denizi'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 43,58 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-07-25 00:22:54
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