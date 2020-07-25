Küçük Ayaz’ın hayali gerçek oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sivrice koyunda görev yapan Sahil Güvenlik botlarını gördüğünde heyecanlanan küçük Ayaz’ın botları yakından görme arzusu, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yerine getirildi.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına eposta yoluyla ulaşan Kesen ailesi, Sahil Güvenlik botlarını yoğun görev periyodu arasında Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında gördü. Sahil Güvenlik botunun dümenine geçen 4 yaşındaki Ayaz Kesici, keyifli bir gün geçirdi. Bu mutlu günün hatırası olarak, Ayaz Kesici’ye hayalindeki geminin resmi hediye edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.