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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediye Meclisi, Parion antik kentinde toplanacak

DHA

Biga Belediye Meclisi, Parion antik kentinde toplanacak


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Eylül ayı Belediye Meclisi toplantısı, 2 bin 800 yıllık Parion antik kentindeki Odeon'da yapılacak. 
Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan´ın Ağustos ayı Meclis toplantısındaki önerisinin Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, Eylül ayı Meclis Toplantısı Kemer köyündeki Parion antik kentinde bulunan Odeon'da (amfi tiyatro) yapılmasına karar verildi. 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişi ve 2005 yılından bu yana süren arkeolojik kazılarla Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Parion'daki Belediye Meclis toplantısı, 1 Eylül günü saat 16.00'da başlayacak.
Biga´nın tarih, kültür ve turizmine büyük önem verdiklerini belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga Belediyesi olarak Bigamızın tarihi yerlerinin tanıtımı için çalışırken aynı zamanda projeler geliştirmeye devam ediyor. Ülkemizin, ilçemizin tarihi ve turizmi içinde büyük öneme sahip olan Parion Antik Kenti´nde uzun zamandır meclis toplantısı yapmanın düşüncesini taşıyorduk. Bu düşüncemizi inşallah Salı günü düzenleyeceğimiz Eylül ayı Meclis toplantımızla hayata geçiriyoruz. Bigamız çok köklü bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip. 2800 yıllık Parion'da 2 bin yıl önce 80 bin kişi yaşamış. Binlerce yıl sonra ise Kemer köyümüzdeki Parion Antik Kenti´miz Meclis toplantımıza tanıklık edecek. Ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturması açısından da toplantımızı çok kıymetli görüyoruz. Toplantımız için Kültür ve Turizm Bakanlığı´mızdan gerekli izinleri aldık. Toplantımızın, Parion Antik Kenti´nin tanıtımı açısından faydalı olunacağına inanıldığı için Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve ilgili müdürlüklerce de bu kararımız memnuniyetle karşılandı. Biga´mız tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle bir insanın aradığı her şeyi bulabileceği bir şehir olarak her geçen gün daha çok tanınıyor ve cazibe merkezi haline geliyor" dedi.
Vatandaşlar ise, 1 Eylül 2020 Salı günü saat 16.00´da yapılacak tarihi Meclis toplantısını Biga Belediyesi´nin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak izleyebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-08-27 18:31:34

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