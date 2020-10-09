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14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

İHA

14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Güney Marmara'nın önemli fuarları arasında yer alan ‘14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’ kapılarını açtı.
Biga'nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen ve üç gün açık kalacak olan fuara katılan 80 firma, bin peronda stant açtı. Maske, sosyal mesafe, maksimum hijyen kurallarına uyularak ateş ölçümü ve HES kodlu kontroller yapılarak girilen fuarın açılışına AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, oda başkanları, iş adamları, daire amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Şadan Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, “Bir yıl aradan sonra Asya'nın kapısı Bigamızda fuarımızı yeniden açmanın milletin efendisi köylümüz, çiftçilerimiz ve besicilerimizde buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kış pandemi süreci devam ederse sağlığımızı, kaynaklarımızı, ekonomimizi oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Bizler bunun farkında olup hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz ekim, kasım ve aralık aylarında vergilerden dolayı firmalarımız bir çıkmazın içinde. Bu nedenle vergi, SGK gibi borçların yeniden yapılandırılarak faizsiz bir ödeme planının 2021 yılına uzatılması kışı bahara çevirebilir" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, 80'e yakın firmanın katıldığı bölgenin en büyük fuarından bir tanesi olan 14. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın çok farklı bir sektör çalışması olduğunu söyledi. Turan, "Geçen yıl İSO'daki 500 firmanın içerisinde 6 tane Biga'ya ait firmanın olması en önemli hususlardan bir tanesi. Biga büyümeye, Çanakkalemiz büyümeye devam edecek. Tarım, Çanakkalemizde üçte bir neredeyse insanımızın ürettiği özel bir iş kolu. Balıklıçeşme Organize Sanayi Bölgemizde 500 dönüm vasıfsız tarım alanını, mera alanını bin 500'e çıkarıyoruz. Yetmedi Gümüşçay sınırları içerisinde 3 nolu sanayi sitesinin kurulmasını takip ediyoruz. Ticaret Borsamızın öncülüğünde 75 tane tahıl deposunun inşaatı devam etmekte. Örnek bir kuruluş halinde. Bitiminde belediyemiz et entegre tesisi yapacak. Biga'nın ne derdi varsa çözmek için gece gündüz emrindeyiz" dedi.
Turan, “Geçtiğimiz yıl İSO’daki 500 büyük firma içerisinde 6 Biga firmasının olması önemli bir başarı. 2019’da Biga’nın 1 milyar dolardan fazla ihracatı oldu. O yüzden istiyoruz ki bizler siyasiler milletin emrinde olarak, bize düşen ne varsa onları yapmaya, bu işlere omuz vermeye, siyasi polemiklerden ve kavgalardan uzak sonuç odaklı iş yapmaya hep beraber destek olalım. Türkiye seçimlerle çok zaman kaybetti. Seçim tartışmalarıyla uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşadı. Darbe girişimleriyle, kapatma davalarıyla, demokrasi dışı girişimlerle büyük bedeller ödendi. Ama artık önümüzde 3 yıl boyunca seçim yok. 3 yıl seçim olmamasının kıymetini hep beraber değerlendirelim. En kolay iş kavga etmek, polemik yapmak. Ama bunlarla uğraşacak hiç vaktimiz yok. Kavgayı, polemiği bırakıp üretimde, istihdamda ne işler yaparız bunlara bakalım” diye konuştu.

“10 tondan büyük gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği bir liman yapılıyor”
Karabiga Limanı hakkında da açıklamalarda bulunan Turan, “Karabiga Limanı 3 tonluk gemilerin yanaştığı bir limandı. Ama projemize göre 10 tondan büyük gemilerin yanaşabileceği, yükleme boşaltma yapılacağı bir liman yapılıyor. Biga üretiyorsa, Karabiga’da gemilerle yapılacak ihracatın adımını da atıyoruz. Yani Bigamız denize açılsın istiyoruz. Denize açılan Biga’nın büyük limanlarla ihracatı kolaylaşsın istiyoruz. Yetmez, liman değil Karabiga’ya yani o limana giden yolun da olması lazım. Bu yüzden harika bir yol çalışması bitmek üzere. Biga’nın, Gümüşçay’ın doğal gazının gelmesi orada canlılığı ekstra artıracak. Bölgemizi büyütmek için ne varsa yapmayı bir görev, bir şeref biliyoruz. Çünkü bölgemiz 115 farklı tarım ürünüyle kendisini gösteren özel bir bölge. Çanakkalemizde 115 farklı ürün söz konusu. Bunların 45 tanesi de Türkiye’de ilk on içerisinde. 8 tanesi de birinci sırada. Yani Çanakkalemiz tarımın adeta başkenti. O yüzden tarımla ilgili daha çok önemli işler yapacağız. 2,5 milyon ton üretimi olan, 969 bin ton sebze üreten, 519 bin ton meyve üreten bir kentten bahsediyoruz. Yapılan desteklerle, teşviklerle makineleşmeyle, çiftçimizin ve muhtarımızın gayretiyle şu an 38’nci sırada olan tarım alanı büyüklüğümüz, üretim bakımından değerlendirildiğinde 18’e yükselmiş durumda. Ama istiyoruz ki daha yukarıya çekebilelim” şeklinde konuştu.
18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların alınmadığı fuara katılanlar daha sonra stantları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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