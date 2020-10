Çanakkale’de üç köy karantina altına alındı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle geçtiğimiz Salı günü giriş ve çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesine karar verilen 3 köye girişçıkışlar bugünden itibaren 14 gün süreyle durduruldu.

20 Ekim Salı günü Yenice ilçesine bağlı Yeniköy, Hacılar ve Yağdıran köylerinde 6 pozitif vaka ve 14 temaslı çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köylere giriş çıkışların jandarma tarafından kontrollü şekilde yapılmasına karar verilmişti. Ancak üç köyde de vaka sayısı artınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tam karantina uygulanması kararı alınarak, köylere girişçıkışlar bu gece saat 24.00 itibarıyla 14 gün süreyle durduruldu. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

“İlçemize bağlı Hacılar, Yeniköy, Yağdıran köylerinin 26/10/2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, bu kapsamda:

1 Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafenin (en az 1,5 metre), umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, kaymakamlığımızca gerekli tedbirlerin alınmasına, zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlığımızca alınmasına,

2 Hacılar, Yeniköy, Yağdıran köylerine gidişgeliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığımızın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına,

3 Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta/kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin bu köylerimizde 26.10.2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla durdurulmasına, düğün, nişan vb. merasimlerinin karantina süresi boyunca ertelenmesine,

4 Berber, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetlerinin 26.10.2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla karantina süresi boyunca ertelenmesine,

5 İbadethanelerde Covid19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için toplu olarak ibadet edilmesinin 26.10.2020 tarihi saat 24.00 itibarı ile karantina süresi boyunca ertelenmesine,

6 Cenaze namazlarının vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınmasına,

7 Hacılar, Yeniköy, Yağdıran köyleri içerisinde cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri ve benzeri her türlü ziyaretin karantina süresi boyunca yasaklanmasına,

8 Hacılar, Yeniköy, Yağdıran köylerinin muhtarlarının ve azalarının köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirilmelerine,

9 Adı geçen köylerde oturup il merkezi ve diğer ilçelerinde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasına,

10 Köy minibüsleri, işçi servisleri vb. her türlü toplu taşıma araçlarının köye girişçıkışının karantina süresi boyunca yasaklanmasına,

11 Gerekli güvenlik önlemlerinin Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınmasına,

Kararlarımızla ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına oybirliğince karar verilmiştir.”

