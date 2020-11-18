Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2)

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GÜNEY MARMARA'DA YARIN TÜM SEFERLER İPTAL

Marmara Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Güney Marmara'daki ada seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik Adası'na tüm feribot seferlerinin yarın iptal edildiğini açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-11-18 16:25:24



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