Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “10.12.2020 Perşembe günü KabatepeGökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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