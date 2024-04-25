Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (4)
KAPANIŞTÖRENİÇanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi.
KAPANIŞTÖRENİ
Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'ndeki törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, öğrenciler ve izciler katıldı. Tören, Bakan Bak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra Bak, gençlerle şehitliklere karanfil bıraktı. Tören, SOLOTÜRK gösterisi ile sona erecek.
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