Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (4)

KAPANIŞTÖRENİ

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'ndeki törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, öğrenciler ve izciler katıldı. Tören, Bakan Bak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra Bak, gençlerle şehitliklere karanfil bıraktı. Tören, SOLOTÜRK gösterisi ile sona erecek.