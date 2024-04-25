Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (5)

HAKADANSI YAPTILAR

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılında Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Avustralya'nın milli marşlarının okunması ile başladı. Törene, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ile diğer ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından anıta, Türkiye ve diğer devletler adına çelenk bırakıldı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kaymakamı Murat Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti adına anıta çelenk koydu. Tören, yeniden saygı duruşunda bulunulması ve geleneksel Haka dansı ile son buldu.